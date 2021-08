Bisher mindestens 15 Menschen in Niedersachsen ertrunken

Niedersachsen hat 2021 bislang neun Badetote weniger zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Badeunfälle passieren an Flüssen oder Seen.

Die Rettungsschwimmerinnen Pauline Geipel (vorn) und Jasmin Luciani von der DLRG Wasserrettung ziehen bei einer Rettungsübung eine Frau aus dem Wasser der Ostsee. In Niedersachsen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mindestens 15 Menschen beim Baden und Schwimmen ertrunken (Symbolbild).

In Niedersachsen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mindestens 15 Menschen beim Baden und Schwimmen ertrunken. Das sind neun Tote weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Im Bundesland Bremen starben seit Jahresbeginn drei Menschen bei Badeunfällen, zwischen Januar und Ende Juli 2020 hatte es dagegen keinen Todesfall von Badenden gegeben.

Bundesweit kamen in diesem Jahr nach DLRG-Angaben bisher mindestens 184 Menschen beim Baden in Flüssen, Seen und dem Meer ums Leben. Dies waren deutlich weniger als im Vorjahr, als die Temperaturen im Frühjahr und Sommer höher waren. Die meisten Ertrinkungsfälle gab es an ungesicherten Gewässern wie Badeseen oder Flüssen. Dort sind in der Regel keine Rettungsschwimmer im Einsatz, anders als in Schwimmbädern oder an der Küste.

Tödliche Badeunfälle meist in Flüssen und Seen

2020 waren in Deutschland 378 Menschen ertrunken, die meisten – nämlich rund drei Viertel – in Flüssen und Seen. Im Jahr 2019 waren sogar mindestens 417 Menschen bei Badeunfällen gestorben.

In Mecklenburg-Vorpommern gab es in diesem Juni drei Badetote an einem Tag, in Brandenburg ereignete sich Ende Juli an sechs Tagen hintereinander ein tödlicher Badeunfall. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.

dpa

