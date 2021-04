Sattelauflieger mit Tausenden Flaschen Likör auf A2 ausgebrannt

Ein mit Tausenden Likörflaschen und 3000 Kilogramm Kunststoffgranulat beladener Sattelauflieger ist am Freitag auf der Autobahn A2 bei Lehrte in Brand geraten.

Ein mit Tausenden Likörflaschen und 3000 Kilogramm Kunststoffgranulat beladener Sattelauflieger ist am Freitag auf der Autobahn A2 bei Lehrte in Brand geraten. Ursache soll ein geplatzter Reifen gewesen sein, wie die Freiwillige Feuerwehr Lehrte am Freitagabend mitteilte.

A2 teilweise vollständig gesperrt

Fahrer und Beifahrer hatten demnach während der Fahrt mit dem Lastzug einen lauten Knall gehört und das Gespann auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald zum Stehen gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei musste die Autobahn zeitweise auf allen drei Fahrspuren sperren.

