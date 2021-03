Neuschnee im Harz - weiße Pracht nur von kurzer Dauer

Trotz des meteorologischen Frühlings ist am Samstag im Harz Schnee gefallen. Die weiße Pracht war aber nur von kurzer Dauer, bereits am Sonntag gab es teils kräftige Schauer und Temperaturen um die sechs Grad. Auf etlichen Wanderwegen blieb der Schnee jedoch zunächst liegen. Weiß gepudert zeigten sich auch die Wiesen des Matthias-Schmidt-Bergs in St. Andreasberg am Samstag, wie auf Wetterkameras zu sehen war.

Schnee spätestens ab Montag verschwunden

In dem beliebten Ausflugsort Torfhaus verdeckte Schnee so manche Osterglocke. Und auch die Abfahrt Hexenritt in Braunlage war mit etwas Schnee bedeckt. Der dürfte spätestens ab Montag verschwunden sein. Laut Wettervorhersage wird es in den kommenden Tagen auch im Harz sonnig mit Temperaturen bis zu 15 Grad.

dpa