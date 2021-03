Ein Auto ist bei Schneeregen auf einer Allee unterwegs. Das Wetter in Norddeutschland zeigt sich grau und regnerisch.

Hannover. Am Freitag kann im Harz sogar leichter Schnee fallen. Die Temperaturen liegen im Schnitt zwischen drei und sechs Grad.

Frostiges Wetter in Niedersachsen am Wochenende

Für die Menschen in Niedersachsen und Bremen wird es in den kommenden Tagen noch mal frostig. Am Freitag kann im Harz sogar leichter Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Süden Niedersachsens warnen die Meteorologen auch vor Glätte durch überfrorene Nässe. Im Tagesverlauf ziehen Quellwolken auf, die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Schneeregenschauer an der Küste

In der Nacht zu Samstag bleibt es in der Südosthälfte oft klar, ansonsten ziehen von der Nordsee Wolken auf. An der Küste kann es vereinzelt Schneeregenschauer geben. Die Tiefstwerte liegen bei ein Grad auf den Inseln und sieben Grad zwischen Weserbergland und Wendland. Örtlich kann es durch Reif auch glatt werden.

Samstag wird zunehmend wolkig

Der Samstag selbst startet heiter und wird im Tagesverlauf zunehmend wolkig. Im Norden kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich ab auf null Grad im nördlichen Binnenland und minus vier Grad im Bergland. Tagsüber zeigt sich das Wetter wechselhaft, nach Norden hin stark bewölkt und trocken. Die Höchstwerte liegen um die sechs Grad.

dpa