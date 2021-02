Hannover: Mann auf Gleise geschubst - Versuchte Tötung?

Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen festhalten können, bis die Beamten nach der Tat am Freitagabend eintrafen (Symbolbild).

Neustadt am Rübenberge. Bei einem Streit an einem Bahnhof schubste ein 55-Jähriger einen 34-Jährigen auf die Gleise. Der Mann sich konnte vor Eintreffen eines Zuges retten.

Nach einem Streit auf dem Bahnhof von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hat ein 55-Jähriger einen anderen Mann auf die Bahngleise geschubst. Der 34-Jährige konnte sich noch in Sicherheit bringen und vor Einfahrt eines Zugs aus dem Gleisbett klettern.

Mann auf Gleise geschubst: Zeuge hält Tatverdächtigen fest

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, nahmen sie den Tatverdächtigen vorläufig fest. Weil er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in eine Klinik eingewiesen. Ein Zeuge hatte den Mann festhalten können, bis die Beamten nach der Tat am Freitagabend eintrafen.

dpa