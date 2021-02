Niedersachsen: Gesundheitszentren sollen Krankenhäuser ergänzen

Die ärztliche Versorgung in Niedersachsen mit bisher rund 170 Krankenhäusern soll eine neue Struktur bekommen – bisher gibt es in Niedersachsen offiziell erst zwei Krankenhäuser, die als Maximalversorger gelten, darunter die MHH. Künftig sollen es sieben sein, indem Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Rotenburg und demnächst Georgsheil in Ostfriesland hinzukommen (Archivbild).

Hannover. Die ärztliche Versorgung soll eine neue Struktur bekommen. Einige Leistungen sollen konzentriert und Krankenhäuser in drei Stufen unterteilt werden.

Die ärztliche Versorgung in Niedersachsen mit bisher rund 170 Krankenhäusern soll eine neue Struktur bekommen. Einige Leistungen sollen dabei konzentriert und die Krankenhäuser in drei Stufen unterteilt werden: als Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorger. Abseits der Ballungsräume sollen künftig regionale Gesundheitszentren mit Haus- und Fachärzten, aber auch stationären Bereichen das Angebot ergänzen. Das hat eine Kommission des Landtags nach zweijährigen Beratungen am Montag vorgeschlagen.

Krankenhäuser als Maximalversorger: Auch Braunschweig soll hinzukommen

Bisher gebe es in Niedersachsen offiziell erst zwei Krankenhäuser, die als Maximalversorger gelten - die Medizinische Hochschule Hannover und die Universitätsmedizin Göttingen, erklärte der SPD-Gesundheitspolitiker Uwe Schwarz. Künftig sollen es sieben sein, indem Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Rotenburg und demnächst Georgsheil in Ostfriesland hinzukommen. „Es wird kein Krankenhaus schlechter gestellt, sondern es werden mindestens fünf besser gestellt“, sagte Schwarz. Insgesamt müsse die medizinische Versorgung wieder stärker vom Patienten her statt wirtschaftlich gedacht werden.

Grüne fordern Verdopplung der Krankenhausfinanzierung

Grüne und FDP stimmten dem Abschlussbericht der Kommission zu, übten an einigen Stellen aber dennoch Kritik. So forderten die Grünen eine Verdopplung der Krankenhausfinanzierung auf 520 Millionen Euro im Jahr. Die FDP mahnte, die regionalen Gesundheitszentren dürften nicht stärker öffentlich gefördert werden als andere Versorger.

dpa