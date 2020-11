Etwas Schnee zum Wochenbeginn in Niedersachsen möglich

Zum Start der Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und Regen – und gebietsweise ist sogar etwas Schnee möglich.

Am Montag wird es voraussichtlich windig und regnerisch bei Höchsttemperaturen von fünf Grad in Ostfriesland, wie ein Sprecher des DWD am Sonntag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag, dem meteorologischen Winterbeginn, könnte im Süden Niedersachsens teils Schnee fallen.

Ein kleiner Schneeausblick ab Montagabend!

Am Dienstagmorgen etwa über 200 m länger weiß, von RP über HE bis TH, Süd-NI & Nord-BY 2 bis 8 cm, lokal bis 11 cm Neuschnee. Zum Abend vor allem im Süden weiß. Im Schwarzwald sowie einzelnen Mittelgebirgen 7 bis 15 cm, punktuell mehr./V pic.twitter.com/wIR14s3dSO — DWD (@DWD_presse) November 29, 2020

Leichter Schnee zum Dienstag

Tagsüber wird es demnach bewölkt mit maximal sieben Grad. An der Nordsee wird es der Prognose zufolge zudem stürmisch. Am Mittwoch kann es zu Nieselregen kommen. Die Höchsttemperatur liegt bei voraussichtlich fünf Grad in Hannover.