Hannover. Nachhilfeinstitute in Niedersachsen verzeichnen eine gestiegene Nachfrage. Corona-Pandemie führt teilweise zu einem veränderten Lernbedarf.

Corona: Bedarf von Schülern in Niedersachsen an Nachhilfe steigt

Der Bedarf von Schülern nach Nachhilfe in Niedersachsen steigt seit dem Herbst deutlich an. Viele Nachhilfeinstitute fangen derzeit die Lernlücken auf, die durch fehlenden Unterricht an den Schulen entstanden sind. Beim Studienkreis etwa, der landesweit Nachhilfe anbietet, lag die Nachfrage im Oktober rund 19 Prozent höher als noch vor einem Jahr.

dpa