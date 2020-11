Corona-Beratungen: Stephan Weil nimmt im Live-Stream Stellung

Am Montag tagte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, um die Lage in der Corona-Krise zu erörtern. Mit konkreten Beschlüssen ist offenbar noch nicht zu rechnen. Nachdem Merkel in einer ersten Beschlussvorlage weitere Einschränkungen gefordert hatte, sind diese nun wohl vom Tisch. Entscheidungen sollen erst beim nächsten Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 23. November getroffen werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil äußert sich zu den Beratungen im Live-Stream:

