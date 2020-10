Niedersachsen nähert sich Corona-Wert von 35 – striktere Regeln?

Hannover. Auf das gesamte Land bezogen gab das Landesgesundheitsamt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 34,2 an.

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Niedersachsen auch abseits der Hotspots immer mehr zu. „Der generelle Anstieg der Infektionszahlen ist wirklich besorgniserregend“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Auf das ganze Land bezogen gab das Landesgesundheitsamt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 34,2 an.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Einen Mechanismus für landesweite Einschränkungen des öffentlichen Lebens sieht die Corona-Verordnung bei den sogenannten Inzidenzwerten von 35 und 50 zwar nicht vor – anders als für die Landkreise. Allerdings sollen die Regeln entsprechend den Bund-Länder-Beschlüssen in Kürze verschärft werden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Einschränkungen von privaten Treffen Ab einer regionalen Inzidenz von 35 sollen demnach künftig nur noch 15 statt 25 Personen im privaten Raum zusammenkommen dürfen. Daneben werde es „regional gezielte Ausweitungen der Maskenpflicht im öffentlichen Raum, Sperrstunden in der Gastronomie und Verringerungen der bei Veranstaltungen zulässigen Personenzahl“ geben. Auch die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum dürften bedauerlicherweise bei steigenden Infektionszahlen „wieder strikter notwendig“ werden. Ministerpräsident Stephan Weil äußerte sich am Wochenende ähnlich. „Wir werden die Sperrstunde, wie alle anderen Ergebnisse der Berliner Konferenz, in Niedersachsen Punkt für Punkt umsetzen und im Zweifel auch in die nötigen Gerichtsverfahren gehen“, sagte der SPD-Politiker im Interview der „Welt“ (Montag). Flächendeckende Sperrstunden möglich? Bis zum Wochenende waren Sperrstunden in Niedersachsen noch eine Ausnahme: Lediglich drei Landkreise - Vechta, Cloppenburg und Grafschaft Bentheim – setzten auf dieses Mittel. Die vier weiteren Regionen mit Corona-Werten von mehr als 50 verzichteten darauf. Merkel ruft Bundesbürger angesichts hoher Corona-Zahlen zum Zuhausebleiben auf Merkel ruft Bundesbürger angesichts hoher Corona-Zahlen zum Zuhausebleiben auf Weil erklärte, man versuche, den Schutz vor Ansteckungen mit möglichst milden Mitteln zu gewährleisten. „Milde Maßnahmen erzielen aber naturgemäß nur überschaubare Wirkungen. Wenn das allerdings dazu führt, dass diese Maßnahmen wegen genau dieser überschaubaren Wirkung von den Gerichten kassiert werden, dann landen wir ganz automatisch bei härteren Maßnahmen“, sagte er. Zuletzt hatten Gerichte unter anderem das Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots gekippt, auch in Niedersachsen. Sieben Region in Niedersachsen liegen über dem Grenzwert von 50 Den Corona-Grenzwert von 50 überschritten dem Landesgesundheitsamt zufolge am Sonntag sieben niedersächsische Regionen: die Landkreise Cloppenburg (158,2), Emsland (70,0), Grafschaft Bentheim (75,8), Northeim (105,8), Osnabrück (55,9) und Vechta (91,7) sowie die Stadt Delmenhorst (138,0). Nur knapp darunter lagen demnach die Kreise Celle (46,9) und Oldenburg (45,8). Über dem Wert von 35 lagen auch die Region Hannover (38,7), der Kreis Verden (38,6) sowie nach eigenen Angaben vom Sonntag die Stadt Osnabrück (39,5). Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie: Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Steigende Corona-Zahlen in Deutschland – Politiker warnen Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zeigte sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Zahlen. Zur Eindämmung des Virus brauche es klare Regeln und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen, sagte der SPD-Politiker dem „Weser Report“ (Sonntag). „Jetzt sind wir alle noch mehr als bislang schon gefordert, Gemeinsinn zu zeigen“, sagte Bovenschulte. „Da haben wir eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den älteren Menschen, gegenüber denen mit Vorerkrankungen.“ Die Stadt Bremen ist mit rund 84 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nach Angaben des Robert Koch-Instituts ebenfalls ein Corona-Hotspot. dpa Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.