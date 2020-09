Pistorius zu Moria: Niedersachsen kann 500 Flüchtlinge aufnehmen

Migrantinnen und Migranten rufen bei einem Protest Parolen und halten ein Schild mit der Aufschrift "EU, save us, please" (EU, rette uns bitte) in der Nähe der Stadt Mytilene auf der nordöstlichen Seite der Insel Lesbos. Nach dem Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria könnte das Land Niedersachsen Innenminister Boris Pistorius zufolge „relativ kurzfristig“ bis zu 500 Menschen aufnehmen.