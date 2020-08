Erlebnisraum Wald: Landesforsten wollen Waldbaden anbieten

Sabine Haarnagel ist Waldpädagogin und bietet Kurse in Waldbaden an.

Im Wald kann man nicht nur Wandern, Klettern oder Mountainbiken: Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) wollen vermehrt Kurse zur Gesundheitsförderung wie Waldbaden anbieten. Waldbaden kommt aus Japan und enthält Elemente aus Meditation und Qi Gong.

Waldbaden ist Naturerleben mit allen Sinnen

Die Teilnehmer erleben beim Waldbaden die Natur langsam und mit allen Sinnen. Seit Anfang des Jahres gebe es eine Kooperation mit der Firma Waldwohl, um diesem Trend Rechnung zu tragen, sagte der Sprecher der Landesforsten, Dennis Glanz, der Deutschen Presse-Agentur. Waldwohl sei auch der Ansprechpartner für Kurse, die auf der gesamten Waldfläche der NLF möglich sind.

Die Landesforsten bewirtschaften 28 Prozent des niedersächsischen Waldes als gesetzliche Aufgabe. Besonders große Flächen liegen im Harz. In Bad Harzburg bietet die Waldpädagogin Sabine Haarnagel von diesem Montag, 3. August, an erstmals Waldbaden-Kurse für Eltern mit sechs- bis elfjährigen Kindern an.

Auch Kinder benötigen Entspannung

„Auch Kinder benötigen dringend Entspannung“, sagte die 53-Jährige der dpa. „Im Wald fahren Kinder völlig runter.“ Sie könne sich auch weitere Angebote - etwa Waldbaden für Kindergartenkinder oder Jugendliche ohne Eltern - vorstellen.

dpa