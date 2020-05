Landwirte wollen gegen verschärfte Gesetze protestieren

Ein Bild aus 2019: Traktoren fahren durch die Hannoveraner Innenstadt. Mehrere hundert Landwirte wollen am Donnerstag unter anderem in Hannover mit ihren Treckern gegen die Agrarpolitik der Regierung demonstrieren. (Archivbild)

Hannover/Oldenburg. Protestaktionen sollen unter anderem in Hannover, Oldenburg und Osnabrück stattfinden. Die Bauern stören sich an weiteren Umweltauflagen.

Bei einer bundesweiten Aktion wollen Landwirte mit ihren Traktoren am Donnerstag gegen weitere Umweltauflagen demonstrieren. In Osnabrück sind nach Angaben der Stadt 50 Teilnehmer mit ihren Traktoren angemeldet, die von 11.30 Uhr an vom Nabu-Büro weiter zur SPD-Geschäftsstelle fahren wollen.

Auch in Hannover und Oldenburg hat die Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“ zu Protestaktionen aufgerufen. Doch weder den Städten noch den Polizeidienststellen lag eine Anmeldung zur Demonstration vor.

EU-Sondertreffen über gemeinsame Agrarpolitik mit Niedersachsens Agrarministerin

Bereits am Vormittag wollen die Agrar- und Umweltminister bei einem Sondertreffen mit der Europäischen Union über die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 besprechen. Für Niedersachsen nimmt Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) an der Videoschalte teil.

„Land schafft Verbindung“ versteht sich als Interessenvertretung des ländlichen Raums. Im vergangenen Jahr war die Bewegung vor allem mit Treckerdemos und Kritik an der Düngeverordnung und neuen Regeln zum Insektenschutz bekannt geworden.

Auch das Landvolk, der Landesbauernverband in Niedersachsen, ist mit der Politik der Bundesregierung nicht zufrieden. Die zusätzlichen Verschärfungen der Umweltauflagen seien angesichts der noch längst nicht überwundenen Corona-Krise unzumutbar, kritisierte Landvolk-Vizepräsident Ulrich Löhr. /dpa

