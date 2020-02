Insektenschwund-Warnung: Die Libellen ziehen in die Stadt

Braunschweig. TU-Forscher Suhling warnt vor Gefahren durch Artenrückgang. In Braunschweig leben 70 Prozent der in Deutschland heimischen Libellenarten

Eine „Warnung an die Menschheit“ soll es sein: 30 internationale Forschern haben sich zusammengeschlossen, um in zwei Beiträgen in der Fachzeitschrift „Biological Conservation“ vor den Folgen des Rückgangs der Insektenarten zu warnen und mögliche Gegenmaßnahmen aufzuzeigen. Der Libellen-Fachmann Prof. Frank Suhling von der Technischen Universität Braunschweig (TU) ist einer von ihnen.

„Agrarlandschaften sind zurzeit am wenigsten geeignet, eine hohe Artenvielfalt zu erhalten“, wird der TU-Professor in einer Mitteilung der Hochschule zitiert. In Städten dagegen sehe es weit besser aus. In 30 Städten, die die Forscher der Abteilung Landschaftsökologie des Instituts für Geoökologie der TU untersuchten, habe man einen großen Artenreichtum vorgefunden. Entscheidend sei die Art der Landnutzung.

Stadtrand insektenfreundlicher als Agrarflächen

Frank Suhling vom Institut für Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig. Foto: Henning Thobaben

Das gilt auch für Wasserinsekten, wie Libellen, auf deren Gebiet Suhling Experte ist. In Braunschweig könne 70 Prozent der in Deutschland vorkommenden Libellen-Arten antreffen. „Ein Grund ist vermutlich, dass die Randbereiche der Städte eher Erholungszwecken dienen und dafür umweltverträglicher bewirtschaftet werden als das landwirtschaftliche Umland“, so Suhling. „Es gibt mehr naturnahe Landschaftselemente und weniger Einsatz von Pestiziden.“ Außerdem fänden die faszinierenden Flugkünstler ideale Bedingungen an renaturierten Flüssen oder angelegten Teichen. In Städten fühlten sich insbesondere solche Arten wohl, die vom Klimawandel profitierten. Früher seien eben diese Arten eher selten gewesen. „Wir gehen davon aus, dass ihr häufiges Vorkommen negative Folgen für andere Arten hat“, so Suhling.

Insekten „unerlässliches Puzzlestück“ im Ökosystem

Durch den Artenverlust bei den Insekten sei die Funktion des gesamten Ökosystems gefährdet, unterstreichen die Forscher, die jetzt warnen. Insekten sorgen unter anderem für die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen und tragen zu natürlichen Zersetzungsprozessen und damit zum Nährstoffkreislauf bei. „Mit dem Artenverlust verlieren wir nicht nur ein weiteres Stück eines komplexen Puzzles, das unsere Lebenswelt darstellt, sondern auch Biomasse, die beispielsweise für die Ernährung anderer Tiere in der Lebenskette unerlässlich ist, außerdem einzigartige Gene und Substanzen, die eines Tages zur Heilung von Krankheiten beitragen könnten“, sagt Pedro Cardoso vom Naturkundemuseum der Universität Helsinki, der federführender Autor der beiden Beiträge.

Die wichtigsten Faktoren, um ein weiteres Insektensarten-Sterben zu verhindern, sind den Experten zufolge die Bekämpfung des Klimawandels und die Verfügbarkeit hochwertiger Naturschutzflächen. Auch die landwirtschaftliche Produktionsweise weltweit müsse sich grundlegend wandeln, damit auch auf solchen Flächen verschiedene Arten parallel existieren können.

9 Insektenschutz-Tipps der TU Braunschweig:

- Vermeiden Sie häufiges Mähen. Lassen Sie die Natur wachsen.

- Pflanzen Sie einheimische Pflanzen.

- Vermeiden Sie Pestizide, gehen Sie organisch vor.

- Entfernen Sie alte Bäume, Baumstümpfe und abgestorbene Blätter nicht.

- Bauen Sie ein Insektenhotel mit kleinen horizontalen Löchern, die zu Nestern werden können.

- Reduzieren Sie Ihren CO 2 -Fußabdruck.

- Unterstützen Sie Naturschutzorganisationen und arbeiten Sie ehrenamtlich mit.

- Führen Sie keine lebenden Tiere oder Pflanzen ein oder lassen Sie sie nicht in die Natur frei, da sie einheimischen Arten schaden können.

- Seien Sie sich der kleinen Lebewesen bewusst.