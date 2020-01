Schwere Unfälle im Nebel auf der A2 bei Peine und bei Hannover

Hannover. In der Nacht sind bei Unfällen im dichten Nebel bereits drei Menschen uns Leben gekommen. Ein Auto raste in eine Personengruppe.

Möglicherweise wegen dichten Nebels sind am Neujahrsmorgen in Hannover zahlreiche Autos ineinander gefahren. Bei zwei solchen Unfällen wurden zehn Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte.

Kollisionen auf dem Messeschnellweg

Auf dem Messeschnellweg kollidierten sechs Fahrzeuge miteinander und zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Auf dem Südschnellweg fuhren acht Fahrzeuge ineinander, acht Menschen wurden dabei leicht verletzt. Zum Zeitpunkt der Unfälle herrschte dichter Nebel mit Sichtweiten von unter fünf Metern. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind aber noch nicht abgeschlossen.

Es knallte auch auf der A2 in der Neujahrsnacht

Vier Verletzte forderte ein Unfallgeschehen in dichtem Nebel auf der A2 im Landkreis Peine am frühen Neujahrsmorgen. In 62-jähriger Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem Hauptfahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Hannover. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Wagen auf dieses Fahrzeug auf. Hierbei verletzte der 62-Jährige sich leicht, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt und ragten zum Teil in die Fahrbahn. Zur Absicherung der Unfallstelle hielten zwei Fahrzeuge mit eingeschalteter Warnblinkanlage an. Dieses wiederum bemerkte der 22 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters zu spät und schob die beiden Fahrzeuge ineinander. Der Transporter geriet ins Schleudern und kam schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer sowie eine 24-jährige Frau aus einem der absichernden Autos wurden ebenfalls verletzt.

Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge musste die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt werden.

Auf der A1 und bei Diepholz kamen in der Nacht bei Unfällen drei Menschen uns Leben

Bei der Kollision eines Autos mit einer Fußgängergruppe hat es am frühen Neujahrsmorgen im Kreis Diepholz ein Todesopfer gegeben.

Auch auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen sind am Neujahrsmorgen zwei Menschen bei einem Unfall gestorben.

So verlief die Silvesternacht in unserer Region.