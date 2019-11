Neuer Ärger für die Pflegekammer

Mit einem geplanten „politischen Winterempfang“ im Neuen Rathaus der Stadt Hannover hat die Pflegekammer Niedersachsen in der Landespolitik erneut Ärger ausgelöst. „Unsere Sozialpolitiker haben am Rand der Fraktionssitzung erklärt, dass sie an dem Empfang nicht teilnehmen werden“, sagte ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion unserer Zeitung. Auch FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kündigte am Donnerstag ein Fernbleiben der eingeladenen FDP-Abgeordneten an.

„Wie sorgfältig sind Bescheide erarbeitet?“

Die Pflegekammer Niedersachsen war zu Zeiten der rot-grünen Koalition gegründet worden - gegen Bedenken der damaligen Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD). Umstritten ist nicht nur die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer, die die Interessen der Pflegeberufe vertreten soll. Die Kammer hatte nach der Gründungsphase Beitragsbescheide verschickt, in denen zunächst pauschal vom Höchstsatz ausgegangen worden war. Dies hatte Empörung ausgelöst. Die Beitragsordnung war dann geändert worden. Der durchschnittliche Jahresbeitrag liegt laut Landesregierung bei knapp 53 Euro. Voraussetzung ist aber die geforderte Selbsteinstufung beim Verdienst.

„Wie sorgfältig arbeitet die Pflegekammer beim Erstellen ihrer Beitragsbescheide, und wie gibt sie die Beiträge aus?“, heißt es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion zur Landtagssitzung in der kommenden Woche. „Es herrscht nach wie vor ein großes Chaos“, sagte Birkner. Laut AfD-Fraktion, die sich auf eine Antwort der Landesregierung auf eine AfD-Anfrage beruft, mussten Stand 25. Oktober an mehr als 22.000 registrierte Mitglieder der Kammer Zahlungsaufforderungen verschickt werden. Die Kammer blieb demnach 2018 bislang deutlich unter den angesetzten Einnahmen. Die Kammer plane bereits Gerichtskosten ein, um gegen Menschen, die sie vertreten soll, zu prozessieren, erklärte der AfD-Abgeordnete Stephan Bothe. Ein Sprecher des Sozialministeriums hatte jüngst versichert, dass fehlerhafte Bescheide korrigiert würden. Es soll Fälle geben, in denen Selbsteinschätzungen nicht berücksichtigt wurden.

Kammer: Empfang steht nicht in Frage

FDP und AfD wollen die Kammer in der jetzigen Form - also mit Pflichtmitgliedschaft - abschaffen. Die Koalition von SPD und CDU lässt die Arbeit der Kammer evaluieren. Pflegekammern gibt es allerdings auch in anderen Bundesländern. Als Redner bei dem Empfang am 9. Dezember sind laut Einladung der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, sowie der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vorgesehen. Beide sind Befürworter von Kammern, NRW baut sie - auch mit Millionen vom Land - gerade auf. In Landtagskreisen in Hannover hieß es, angesichts der Debatte um die Beiträge und die finanzielle Lage der Pflegekammer sei ein solcher Empfang völlig fehl am Platz. Dagegen hieß es aus Regierungskreisen, auch andere Kammern hätten die Möglichkeit, Empfänge für politische Multiplikatoren zu geben. Dies müsse auch für Pflegeberufe möglich sein, nicht nur für Ärzte oder Anwälte. Eine Sprecherin der Kammer sagte unserer Zeitung, der Empfang stehe nicht in Frage. Die FDP erklärte, sie verweigere sich nicht dem Dialog mit der Kammer - aber in anderem Rahmen. Die geplante „Party“ zeige aber ein hohes Maß von mangelnder Sensibilität.