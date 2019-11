Seit Freitag vermisst: Polizei Hildesheim sucht 13-Jährige

Die Polizei in Hildesheim ist auf der Suche nach Finja K. Wie die Ermittler am Samstag mitteilen, wird die 13-Jährige seit Freitagmittag gegen 13 Uhr vermisst. Demnach lebt das Mädchen in einer Einrichtung im Hildesheimer Ortsteil Himmelsthür. Am Freitag kehrte sie von der Schule in Bockfeld nicht zurück, berichtet die Polizei weiter.

Polizei Hildesheim sucht vermisste 13-Jährige mit Foto

Die Polizei Hildesheim sucht die vermisste 13-jährige Finja K. Foto: Polizei Hildesheim

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Die Ermittler beschreiben die 13-Jährige wie folgt: Sie ist etwa 1,62 Meter groß, hat glattes blondes Haar, trägt eine schwarze Bomberjacke und eine helle Jeans mit Löchern. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, kann sich unter der Telefonnummer (05121) 939115 mit der Polizeiinspektion Hildesheim in Verbindung setzen. feu