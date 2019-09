Wirkung ohne Wirkstoff? – Diskussionsrunde zur Homöopathie

Ein homöopathischer „Globulus“ auf einer Fingerkuppe. In der Diskussionsreihe „Wissenschaft in Braunschweig“ nehmen Experten die Homöopathie unter die Lupe.

Kaum ein medizinisches Thema wird so emotional diskutiert wie die Homöopathie. Anders als bei den meisten Medikamenten muss die Wirksamkeit homöopathischer Mittel nicht durch externe Studien belegt werden. Seit Frankreich die Erstattung für homöopathische Mittel gestrichen hat, hat das Thema auch hierzulande an Fahrt aufgenommen. Fernsehmoderator Jan Böhmermann brachte die umstrittene Methode polemisch auf die Formel „Verdünnen, schütteln, Scheiße labern“.

Die Diskussionsreihe „Wissenschaft in Braunschweig“ nimmt die Homöopathie am Dienstag, 17. September im Haus der Wissenschaft Braunschweig unter die Lupe. Was ist Homöopathie? Wie verbreitet ist sie? Und: Welche Rolle spielt der Placebo-Effekt? Über diese und weitere Fragen spricht NDR-Moderatorin Korinna Hennig mit der Onkologin Prof. Jutta Hübner (Universitätsklinikum Jena), mit dem Leiter des Kölner Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Prof. Jürgen Windeler, und mit dem Fachapotheker William Ngaoudjio von der Apotheke des Städtischen Klinikums Braunschweig. Haben Sie Fragen oder Erfahrungen zum Thema, über die die Experten diskutieren sollten? Schicken Sie uns diese per Email an: antworten@bzv.de.

Wissenschaft aus Braunschweig, Dienstag, 17. September, 19 Uhr, Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 11, Braunschweig. Die Reihe ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von NDR Info, dem Haus der Wissenschaft und dieser Zeitung. Der Eintritt ist frei.