Holztransporter verunglückt im Harz - Lkw-Fahrer verletzt

Ein Lkw-Fahrer hat im Landkreis Harz am Montagmittag in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Holztransporter verloren – der Sattelzug kam nach nach links von der Fahrbahn und kippte in einen Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer in seinem zerstörten Führerhaus eingeklemmt.

20 Baumstämme rollten einen Acker runter

Der Mann war mit seinem etwa 40 Tonnen schweren Laster zwischen Ulzigerode und Wieserode in Sachsen-Anhalt unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Dabei löste sich die Ladung vom Auflieger und über 20 Baumstämme mit einer Länge von etwa 8 Metern rollten daraufhin einen leicht abschüssigen Acker hinunter.

Ein Hubschrauber war im Einsatz

Die Feuerwehr befreite den LKW-Fahrer mit Rettungstechnik aus seiner Lage. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Polizei forscht nach Ursache mit Drohne

Nachdem die Baumstämme zur Seite geräumt waren und die Polizei die Unfallursachenforschung - unter anderem mit einer Drohne - abgeschlossen hatte, wurde das Unfallfahrzeug aufgerichtet und abtransportiert. Danach konnte die Straße wieder freigegeben werden.