Weihnachtsgeld oder Jahresbonus - Beamte bekommen mehr Geld

Die gute Nachricht für Niedersachsens Beamte: Ihre Bezüge werden rückwirkend zum 1. März erhöht. Eine Anpassung der Besoldung an den von der Gewerkschaft Verdi ausgehandelten Tarifabschluss für die Angestellten der Länder wird der Landtag am Dienstag durchwinken. Auf eine zweite gute Nachricht werden die Landesbeamten wohl noch etwas warten müssen. Denn die Frage, in welcher Form und welcher Höhe das Weihnachtsgeld wieder gezahlt werden soll, ist noch nicht bis zu Ende geklärt.

Was genau wird der Landtag zur Beamtenbesoldung beschließen?

Alle Beamten des Landes - also etwa Lehrer, Polizisten und Finanzbeamte - erhalten in diesem Jahr rückwirkend ab 1. März 3,16 Prozent mehr, mindestens aber 100 Euro. Für 2020 ist dann eine Erhöhung um weitere 3,2 Prozent vereinbart. Zum 1. Januar 2021 gibt es nochmals 1,4 Prozent. Da Beamte nicht streiken dürfen und somit selbst nicht für Verbesserungen kämpfen können, ist es so üblich, dass die von der Gewerkschaft erstrittenen Lohnerhöhungen für die Angestellten der Länder auf die Beamten übertragen werden.

Welche Vorschläge gibt es zum Weihnachtsgeld?

Seit 2004 erhalten die Landesbeamten in Niedersachsen kein Weihnachtsgeld mehr. Die SPD im Landtag brachte nun zuerst den Vorschlag auf, den Staatsdienern einen jährlichen Sonderbonus zu zahlen. Die genaue Höhe nannte sie nicht. Die CDU will Beamten 300 Euro Sonderprämie sowie weitere 50 Euro pro Kind zukommen lassen. Die Grünen sprechen als einzige Partei direkt von „Weihnachtsgeld“. Ihr Modell ist sozial gestaffelt: Je mehr brutto, desto kleiner die Sonderzahlung. Beamte aus den unteren Besoldungsgruppen sollen 1500 Euro erhalten, für die mittleren Gruppen sind 600 und 800 Euro vorgesehen, darüber gibt es noch 400 Euro.

Was spricht für die Zahlung des Weihnachtsgeldes?

Alle Parteien argumentieren damit, dass in Zeiten des Fachkräftemangels der öffentliche Dienst wieder attraktiver werden muss. Ein Beispiel aus dem Schuldienst: „Der Informatikunterricht soll ausgeweitet werden, aber Informatik-Lehrer sind kaum zu finden, weil die in der Wirtschaft viel besser verdienen“, sagt Horst Audritz, Landeschef des Philologenverbandes. Und der SPD-Abgeordnete Wiard Siebels ergänzt: „In der Region um Osnabrück gehen manche Polizisten lieber nach Nordrhein-Westfalen, weil sie dort besser verdienen.“

Bezahlen andere Bundesländer ihre Beamten tatsächlich besser?

Ein direkter Vergleich ist schwierig, da es unterschiedliche Zuschlagsregelungen gibt. Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 2018 liegt Niedersachsen auf einem der hintersten Plätze. So verdient ein Beamter der Besoldungsgruppe A7 am Ende seiner Laufbahn in Niedersachsen 34.482 Euro. In Nordrhein-Westfalen verdienen Beamte dieser Besoldungsgruppe 35.696 Euro - also rund 100 Euro brutto mehr pro Monat. Beim Spitzenreiter Bayern waren es 37.013 Euro.

Sind solche Unterschiede in der Beamtenbesoldung gerecht?

Diese Frage beschäftigt derzeit das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende Oktober 2018 bereits entschieden, dass die Bezüge von Beamten in Niedersachsen in vergangenen Jahren in verfassungswidriger Weise zu niedrig waren. Geklagt hatten zwei aktive Beamte und ein dritter, der seit 1998 in Ruhestand ist. Eine höchstrichterliche Entscheidung dazu steht noch aus.

Wie sieht es mit dem Weihnachtsgeld in der freien Wirtschaft aus?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom vergangenen November erhalten 87 Prozent der Tarifbeschäftigten in Deutschland ein Weihnachtsgeld. Im Westen beträgt es durchschnittlich mit 2595 Euro, im Osten werden im Schnitt 2499 Euro gezahlt. In Betrieben ohne Tarifvertrag erhalten hingegen nur 42 Prozent der Beschäftigten ein Weihnachtsgeld, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ermittelt hat.