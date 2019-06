Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

In der Nacht zu Mittwoch könnte es in der Region zu schweren Gewittern kommen.

Braunschweig. In der Region Braunschweig könnte es in der Nacht zu Mittwoch zu schweren Gewittern kommen. Schwere Sturmböen begleiten das Unwetter.

Die Nacht zu Mittwoch könnte vor allem in Ostniedersachsen Gewitter und schwere Sturmböen mit sich bringen. Betroffen sei ein Bereich, der vom Wendland bis in den Harz und Göttingen reiche, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg am Dienstag.

„In diesem Raum zeichnet sich ab, dass dort am ehesten Unwetter auftreten können.“ Möglich sei Starkregen mit 20 bis 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Auch mit Sturmböen sei zu rechnen. Abgeschwächte Gewitter seien in Richtung Nordwesten möglich. Des Weiteren warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern. Am späteren Nachmittag und Abend kämen von Süden her erneut schwere Gewitter mit Unwetterpotential auf. Diese dauern teilweise bis in die Nacht zum Mittwoch an, teilen die Meteorologen mit. Mögliche Begleiterscheinungen seien schwere Sturmböen um 100 km/h, mit der Gefahr orkanartiger Böen und vereinzelter Orkanböen (110 bis 120 km/h), heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Millimeter in kurzer Zeit, lokal auch bis 50 Millimeter sowie größerer Hagel 3 bis 5 Zentimeter.

Die Temperaturen steigen von Dienstag auf Mittwoch. Im Wendland werden am Dienstag 23 Grad erreicht, die am Mittwoch auf 25 Grad steigen sollen. dpa