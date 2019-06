Niedersachsen will Bewerber für den Polizeidienst stärker auf extremistische Einstellungen und Clanhintergründe überprüfen.

Pistorius will Zuverlässigkeitsüberprüfung für Polizeianwärter

Bewerber für die Polizei sollten laut Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius verstärkt auf extremistische Gesinnung oder Verbindungen zur Clan-Kriminalität überprüft werden.

Von Reichsbürger bis Clanhintergrund

Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Dienstag sagte der SPD-Politiker: "Wir müssen uns bei allem Vertrauen in die Unbescholtenheit unserer Beamtinnen und Beamten die Frage stellen, ob wir alles tun, um zu verhindern, dass Reichsbürger, Extremisten oder auch Menschen mit Clanhintergrund in den Polizeidienst kommen."

Länderübergreifender Datenaustausch braucht rechtliche Grundlagen

Für einen länderübergreifenden Datenaustausch im Rahmen dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung müssten jedoch rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Über diesen Vorschlag würden die Landesinnenminister daher bei ihrem nächsten Treffen diskutieren. Sie tagen von diesem Mittwoch bis Freitag in Kiel. dpa