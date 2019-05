A7 bei Bockenem: Zwei Autos schleudern gegen Betonwand

Am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel in Höhe Bockenem ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin aus Seesen fuhr mit ihrem Pkw VW Polo die A7 in Richtung Kassel und kam aufgrund eines Krankheitsfall ins Schleudern.

Auch der Opel Atsra einer 26-jährigen wurde massiv beschädigt. Foto: Polizei Hildesheim

Beide Fahrzeuge schleuderten in Betonwand

Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw Opel Astra einer 26-jährigen Fahrerin aus Beverungen. Beide Fahrzeuge schleuderten über 100 Meter auf der Autobahn und schlugen in der Betongleitwand ein. Dabei wurden beide PKW komplett beschädigt. Trümmerteile waren auf den gesamten 100 Meter verteilt.

Drei Verletze

Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen und eine 33-jährige Beifahrerin des Opel Astras. Die drei Verletzten wurden durch drei eingesetzte RTW in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der geschätzte Gesamtschaden betrug 15.000 Euro.

2 Stunden Vollsperrung Richtung Kassel

Zur Bergung der Personen, der Absicherung und zum Aufräumen der Unfallstelle waren die Feuerwehr Bockenem, die Feuerwehr Rhüden und Mitarbeiter von Via Niedersachsen eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die A7 für 2 Stunden in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt.ots