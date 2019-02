Opposition: Viele offene Fragen zur Nord-LB

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) lieferte einen beherzten Auftritt, aber ein kleiner Versprecher beschrieb die vergangenen Wochen vielleicht am besten. Von „Fragen und um die Uhr“ sprach also Hilbers in seiner Regierungserklärung im Landtag zur Nord-LB. Gemeint waren laut Redemanuskript...