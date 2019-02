Erzieher-Ausbildung wird attraktiver

Erzieher werden dringend gesucht. Vor allem Männer wie Fabian Salin, Erzieher in einem Dortmunder Kindergarten, sind in vielen Einrichtungen noch rar.

Als Jasmin Gassner vor vier Jahren Mutter wird, sieht sie ihr Leben plötzlich mit anderen Augen. Bis dahin hat sie in einem Dienstleistungsunternehmen gearbeitet, im Finanzbereich. Tag für Tag ist sie ins Büro gefahren, ohne groß darüber nachzudenken. Doch nun fragt sie sich, ob der Beruf sie wirklich zufrieden macht. Ob sie wirklich jeden Tag am Computer sitzen will – oder ob es nicht noch etwas anderes gibt, dass sie mehr ausfüllt. Die Arbeit mit Kindern zum Beispiel.

Vier Jahre später sitzt die 31-Jährige in der Brunsviga in Braunschweig und erzählt stolz, dass sie den Wechsel in einen neuen Beruf gewagt hat. Dass sie im Mai ihre Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin voraussichtlich abschließen wird – und dann Erzieherin werden will. Den Umstieg hat sie nie bereut: „Diese Arbeit berührt mein Herz“, sagt sie. „Das hat die Arbeit mit dem Computer nicht gemacht.“

Kitaausbau in den Städten und Gemeinden geht voran

An diesem Tag wimmelt es im Kulturzentrum an motivierten Nachwuchskräften für die Kitas oder andere Träger der Kinder- und Jugendhilfe in der Region. 300 Frauen und Männer schlendern durch die Räume, in denen sich verschiedene Einrichtungen vorstellen. Initiiert vom „Arbeitskreis Praktische Ausbildung Braunschweig“ sollen hier Bewerber und mögliche Arbeitgeber in einem „Speed-Dating“ aufeinander treffen. Fachkräfte werden dringend gesucht. Deswegen hat der Arbeitskreis zum dritten Mal diese Form der Kontaktbörse gewählt.

Tatsächlich geht der Kitaausbau in den Städten und Gemeinden voran – doch Erzieher auszubilden dauert länger, als neue Tagesstätten zu bauen. Dass viele Eltern die Betreuungszeiten für ihr Kind in der Kita ausweiten, die Zahl der Geburten wieder steigt und auch der Ausbau der Schulkindbetreuung und Familienzentren weiter vorangetrieben wird, verschärft das Problem. Die Personaldecke ist schon jetzt in vielen Einrichtungen knapp. Das bekommen gerade im Winter auch Eltern zu spüren, wenn sie wegen einer Krankheitswelle gebeten werden, ihren Nachwuchs lieber vorübergehend zu Hause zu lassen. Offene Stellen können nur schwer oder gar nicht besetzt werden, weil qualifizierte Bewerber fehlen.

Erzieher-Ausbildung in Niedersachsen reformiert

Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat das Land Niedersachsen zu diesem Schuljahr die Erzieher-Ausbildung reformiert. An der Berufsbildenden Schule in Braunschweig können sich Schüler bereits in Teilzeit zum sozialpädagogischen Assistenten ausbilden lassen, als nächstes soll das auch für den Erzieherberuf möglich sein. Die Landesregierung erhofft sich dadurch, dass die Ausbildung attraktiver wird, denn Auszubildende können somit schon einige Stunden in den Einrichtungen arbeiten und sich nebenher etwas dazu verdienen. Bislang gab es für angehende Erzieher während der vierjährigen Ausbildung keinen Cent Vergütung.

„Noch ist nicht absehbar, ob sich dadurch der Fachkräfte-Mangel beheben lässt“, sagt Monika Fricke-Pedersen, Abteilungsleiterin an der Berufsbildenden Schule V in Braunschweig. Entscheidend werde auch sein, was sich hier auf Arbeitgeberseite tut und wie flexibel und unterstützend die Einrichtungen mitwirken. Auch sei noch nicht absehbar, wie viele Fachkräfte über den Quereinstieg gewonnen werden können.

Einstieg für Quereinsteiger erleichtert

Die Landesregierung hatte die Voraussetzungen dafür ebenfalls erleichtert. Gesundheits- oder Kinderkrankenpfleger, Logopäden oder Ergotherapeuten zum Beispiel können nun in die zweijährige Fachschule Sozialpädagogik aufgenommen werden ebenso wie Bewerber mit einem pädagogischen Hochschulabschluss. Indem ihre vorherige Qualifikation anerkannt wird, dauert ihre Erzieher-Ausbildung dann nur zwei statt vier Jahre. Vor allem der Quereinstieg in den Beruf des sozialpädagogischen Assistenten wird laut Fricke-Pedersen zunehmend nachgefragt, dort ist ein gleichwertiger Beruf für den Einstieg keine Voraussetzung. „Inzwischen haben wir bei den Auszubildenden eine große Spannbreite: vom 19-Jährigen bis zur 54-Jährigen, die schon jede Menge Lebenserfahrung mitbringt“, sagt Elisabeth Ahrling-Witte, Leiterin des Arbeitskreises Praktische Ausbildung.

Die Ausbildungszeit für Erzieher auf drei Jahre zu verkürzen, wie es etwa der niedersächsische Städtetag fordert, sieht Fricke-Pedersen indes skeptisch: Das Niveau der Ausbildung werde zwangsläufig sinken. Das hätte auch Einfluss auf die Eingruppierung und würde den Beruf finanziell noch unattraktiver machen. Vor allem junge Männer könnte das abschrecken – dabei sei man gerade doch auf einen guten Weg, auch mehr männliche Erzieher für den Beruf zu gewinnen.

Immer mehr Männer machen die Ausbildung

Tatsächlich geht der Trend seit Jahren nach oben. „Ein Drittel der Schüler in unseren Klassen sind inzwischen Männer“, sagt Monika Fricke-Pedersen. Die Zeiten, in denen noch von Kindergärtnern die Rede war, die ihren Tag mit Rummatschen und Trallala verbringen, sind vorbei.

Der Wert einer guten frühkindlichen Bildung ist längst erkannt. Und immer mehr jungen Männern sei es nicht mehr so wichtig, Karriere zu machen. Was mehr zähle, sei Erfüllung im Beruf und Zeit für das Privatleben, hat sie beobachtet. Trotzdem sind es immer noch vergleichsweise wenige Männer, die sich für einen sozialpädagogischen Beruf entscheiden: Knapp 36.000 männliche Erzieher gab es 2018 bundesweit in den Kitas, ein Anteil von gut 6 Prozent. 2011 lag der Anteil laut Statistischem Bundesamt noch bei 3,6 Prozent.

Jannik Zinger hat seine Berufswahl jedenfalls nicht bereut. Der 23-Jährige ist im letzten Jahr seiner Ausbildung und will nun beim „Speed-Dating“ Kontakte zu möglichen Arbeitgebern knüpfen. „Es war definitiv die richtige Entscheidung“, sagt der Hildesheimer. Er schätze die Vielfalt, die Abwechslung, den direkten Kontakt mit Menschen. Inzwischen könne er es sich sogar gut vorstellen, in einer Krippe zu arbeiten, mit den ganz kleinen Kindern: Da sei besonders viel Feingefühl gefragt. Was er sich von seinem künftigen Arbeitgeber wünsche? Jannik Zinger überlegt nicht lang: „Ein gutes Team, die Bezahlung sollte stimmen und einen Festvertrag.“