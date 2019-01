Räuber sprengten 2018 doppelt so viele Geldautomaten wie 2017

Die Zahl der gesprengten Geldautomaten ist in Niedersachsen auf einen Rekordstand gestiegen. Im Jahr 2018 detonierten 54 mal Sprengsätze in Bankfilialen zwischen Nordsee und dem Harz. In 17 Fällen gelang es den Tätern, Bargeld zu erbeuten. Im Jahr 2017 registrierten die Ermittlungsbehörden...