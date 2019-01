Lastwagenfahrer nach tödlichem Unfall in Oldenburg gefasst

In Niedersachsen ist erneut ein Mädchen beim Zusammenstoß mit einem abbiegenden Lastwagen getötet worden - und wieder ist der Fahrer zunächst einfach weitergefahren. Am Dienstag hatte ein 58-jähriger Lastwagenfahrer in Oldenburg beim Rechtsabbiegen eine 17 Jahre alte Fahrradfahrerin übersehen und sie erfasst. Das Mädchen wurde schwer verletzt und starb noch am Unfallort.

Zweite tödliche LKW-Unfall in Niedersachsen in wenigen Tagen

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer dank Zeugenaussagen rund eine Stunde später gefunden werden. Erst wenige Tage zuvor war in Lehrte bei Hannover eine 11-Jährige von einem abbiegenden Müllauto erfasst und tödlich verletzt worden.