Polizei holt nahe Uelzen Flüchtlinge aus LKW-Ladefläche

Braunschweig. Der Fahrer hörte Klopfgeräusche und rief die Polizei. Die Beamten brachten die zwei Männer in die Landesaufnahmebehörde nach Braunschweig.

Die Polizei hat am Samstag nahe Uelzen in einem LKW zwei Flüchtlinge aus Pakistan entdeckt.

LKW-Fahrer wusste nichts von Männern

Ein serbischer LKW-Fahrer bemerkte am Mittag Klopfgeräusche in seinem Laderaum und informierte die Polizei. Die Beamten öffneten den verplombten Kastenaufbau und entdeckten darin die 21 und 25 Jahre alten Männer. „Sie wollten offenbar auf diesem Weg nach Dänemark einreisen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Männer wurden zunächst in Gewahrsam genommen und dann zur Landesaufnahmebehörde in Braunschweig gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen illegaler Einreise ein. pop