Bus- und Bahnfahren soll attraktiver werden

Niedersachsen will in diesem Jahr 292 Einzelprojekte im öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn mit knapp 100 Millionen Euro fördern. Das kündigte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) in Hannover an. Zu den Projekten zählen Gleiserneuerungen, so in Braunschweig, sowie der Neu- und Ausbau von...