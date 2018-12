Vermisstenfahndung: 13-Jährige aus Laatzen seit Freitag vermisst

Die 13-jährige Sundus K. aus Laatzen bei Hannover wird seit Freitagabend vermisst. Hinweise auf den konkreten Aufenthaltsort des Mädchens gibt es nicht. Das teilt die Polizei mit.

Am Leine-Center verliert sich Spur

Nach ersten Ermittlungen war die 13-Jährige am Freitag nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt. Freundinnen hatten Sundus am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zum letzten Mal in der Nähe des Leine-Centers gesehen, so die Polizei. Dort verliert sich die Spur des Mädchens.

Beschreibung des Mädchens

Das Mädchen ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle, zum Zopf gebundene Haare und trägt eine braune Brille. Laut Polizei ist sie vermutlich mit einem dunkelblauen Winteranorak mit Kapuze und Fellkragen sowie schwarzen Sport-Sneakern bekleidet. Unter dem Anorak trägt sie eine beige Felljacke. pop