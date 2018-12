Tierschützer fordern in Oldenburg Schließung von Schlachthof

Tierschützer haben vor einem Schlachthof in Oldenburg demonstriert und die endgültige Schließung des in der Kritik stehenden Betriebes gefordert. Die Veranstalter sprachen von mehr als 450 Teilnehmern, die Polizei von 200 bis 250.

Neues Filmmaterial aus Schlachthof

Bei der Demonstration präsentierte das Deutsche Tierschutzbüro auch neues heimlich gefilmtes Videomaterial. Es wirft dem Schlachthof unter anderem vor, Rinder bei Bewusstsein getötet und mit Elektroschockern misshandelt zu haben. Nach Angaben der Tierschützer sind auf den Aufnahmen auch Veterinäre zu sehen, die untätig blieben.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Betrieb

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt seit Bekanntwerden der Vorwürfe Anfang November wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Behörden kündigten zudem schärfere Kontrollen an. Der Schlachthof räumte die Vorwürfe im Grundsatz ein und kündigte Konsequenzen an.

In Niedersachsen soll es auch in Schlachthöfen in Bad Iburg und Laatzen bei Hannover Tierschutzverstöße gegeben haben. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte als Reaktion darauf eine Bundesratsinitiative zur Kameraüberwachung in Schlachtbetrieben angeregt.