Niedersachsen-Grüne wählen Führung neu

Niedersachsens Grüne haben ihre Führungsspitze neu aufgestellt. Beim Landesparteitag in Celle wurde zunächst Anna Kura als Landesvorsitzende wiedergewählt. Kura erhielt 183 von 197 Stimmen. Sie zählt zum Linken Flügel der Partei. Im Duell zwischen dem bisherigen Landesvorsitzenden Stefan Körner und seinem Gegenkandidaten Hans-Joachim Janßen um den zweiten Platz der Doppelspitze setzte sich dann Janßen durch. Kura hatte keine Gegenkandidatin. „Wir wollen nicht zurück in Jahrzehnte, die dunkel und düster sind“, sagte Kura. Die Grünen diskutierten über die Zukunft.

„Wir werden wahrgenommen, mehr und mehr“, hatte Kura (34) schon zur Eröffnung des Parteitags gesagt. Die Grünen stünden für Progressivität und Bewegung. Bei der Wiederwahl als Landesvorsitzende galt die Osnabrücker Sozialwissenschaftlerin auf dem Frauenplatz als unumstritten.

Dagegen hatten sich Delegierte noch auf dem Weg vom Celler Bahnhof zur Tagungshalle nicht festlegen wollen, ob im Duell um den zweiten Platz in der Doppel-Parteispitze der „Realo“ Körner (41) oder aber der frühere Landtagsabgeordnete Janßen (57) die Nase vorn haben würde. Janßen wird wie Kura zum starken linken Flügel der Niedersachsen-Grünen gezählt. Dessen Anführer Christian Meyer trat selber nicht an. Meyer, früherer Landwirtschaftsminister in Niedersachsen, hatte dies zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen. Körner, der bereits seit 2015 Landesvorsitzender ist, steht seit längerem intern in der Kritik. Er befasst sich viel mit Parteiorganisation, gilt aber vielen in der Partei als zu schwach im Auftritt. Auch in der Grünen-Landtagsfraktion um die Vorsitzende Anja Piel dominiert die Parteilinke stark. Seit der Landtagswahl 2017 sitzen die Grünen im Landtag in der Opposition.

„Ihr kämpft für uns alle dort“, rief Janßen in seiner Rede beim Parteitag den Demonstranten am Hambacher Forst zu. Sein Schwerpunkt ist der Naturschutz. „Menschlichkeit ist klar Grün“, sagte Janßen aber auch. Mitbewerber Körner hatte beim Parteitag zunächst den Leitantrag des Landesvorstands („Selbstbewusst Grün“) eingebracht. Der Antrag fasst grüne Politikziele zusammen. Körner stellte später in seiner Bewerbungsrede jüngste Großdemonstrationen etwa für eine humane Politik in den Mittelpunkt. Dies sei auch die Gründungsidee der Grünen gewesen - „für eine bunte und vielfältige Gesellschaft“. Die Zustimmung für die Grünen etwa in Bayern wünsche er sich auch für Niedersachsen. Statt Rechthaberei und Belehrungen müssten die Grünen aber „zuhören und ernstnehmen“. „Unsere Partei wächst qualitativ und quantitativ“, sagte Körner. Fehler könne man ansprechen, aber dann bei allen und auch offen. Alles andere sei der Grünen nicht würdig, sagte Körner unter Applaus. Der frühere Umweltminister und Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel mahnte in seiner Rede auf dem Parteitag, auf die Grünen käme in der Politik mehr Verantwortung zu. Man brauche nach innen wie außen Zusammenhalt. Die Grünen müssten daher in ihren Gremien „die ganze Breite der Partei abbilden“. Das war ein klares Votum für Körner in der Parteiführung gewesen. Janßen erhielt 108 Stimmen, Körner 83.

Ein weiterer Schwerpunkt war das neue niedersächsischen Polizeigesetz von SPD und CDU. „Die Bürgerrechte werden auf dem Altar von Uwe Schünemann geopfert", sagte Kura - der frühere Innenminister Schünemann ist bei der CDU-Landtagsfraktion für die Sicherheitsthemen zuständig. „Wir haben einen Wettbewerb, wer die härtesten Maßnahmen in die Gesetze hämmert", meinte der Landtagsabgeordnete Belit Onay zu der Debatte um Polizeibefugnisse, die auch in anderen Bundesländern läuft. „So läuft das, wenn Bürgerrechte verramscht werden", meine Onay weiter. Unter anderem soll die Präventivhaft zur Gefahrenabwehr mit dem Gesetz in Niedersachsen auf 74 Tage ausgedehnt werden. Als Gast des Parteitags hatte Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter Spott über die Große Koalition in Berlin oder die Automobilindustrie mit einem Schelldurchgang durch Grüne Kernthemen zusammengebracht, von Umweltschutz über Flüchtlingspolitik bis zu Frauenrechten. „Wir sind auf dem Weg, eine der wichtigsten und stärksten Parteien in diesem Land zu werden», sagte Hofreiter. „Von diesem Parteitag wird ein Aufbruchsignal ausgehen für Niedersachsen", sagte Hofreiter weiter.