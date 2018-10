Unfall auf der B 81 bei Halberstadt: LKW verliert Paket-Container

Wegen eines LKW-Unfalls mit vermuteter Fahrerflucht war die Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und Ilfeld am Dienstagvormittag in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei musste der Fahrer eines LKW einen entgegenkommenden PKW ausweichen. Dabei kam sein Laster in einer Linkskurve mit Anhänger ins Schleudern und fuhr nach rechts in den Straßengraben. Einer der geladenen Container löste sich daraufhin vom Auflieger, riss einen Baum um und kippte zur Seite. Laut Polizei gab der LKW-Fahrer an, dass der Unfallverursacher mit seinem Auto vorher einer Wildschweinrotte ausweichen musste und daher auf die Gegenfahrbahn geriet. Doch anstatt nach dem Unfall anzuhalten, soll der mutmaßliche Unfallverursacher einfach weitergefahren sein.

Die Bergungsarbeiten des verunglückten Containers gestalteten sich schwierig, da er seitlich aufgerissen und in einem Baum verkeilt war. Etliche Pakete verteilten sich im Straßengraben und mussten eingesammelt werden. Die Empfänger der Pakete werden nun etwas auf ihre Ware warten müssen. Verloren ging jedoch nichts, da alles sichergestellt wurde. Die Straßenaufsicht wurde zur Beseitigung von Schäden an den Verkehrsleitsystem angefordert. Der Verkehr wurde durch die Polizei weiträumig umgeleitet.

Paket-LKW verliert seine Ladung Bei einem Ausweichmanöver hat ein LKW bei Halberstadt am 23. Oktober seine Ladung verloren: Zahlreiche Pakete landeten im Graben. Foto: Matthias Strauß

