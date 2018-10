Anti-Atom-Treck rollt am Samstag durch unsere Region

Ein Anti-Atom-Treck mit Hunderten Teilnehmern wird sich am Samstag durch die Region schlängeln. Start ist um 10 Uhr vor dem Bundesamt für Strahlenschutz in der Willy-Brandt-Straße in Salzgitter. Der Konvoi wird mit Treckern, Autos, Mopeds und Rädern auf einer 32 Kilometer langen Strecke bis vor das...