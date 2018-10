Unbekannte stehlen 5700 Flaschen Jägermeister

Braunschweig. Der Schaden liegt bei 50 000 Euro. Die Flaschen befanden sich in einem Container, der auf einem Auflieger am Hafen stand.

Vermutlich am vergangenen Wochenende haben Täter am Braunschweiger Hafen 5700 Flaschen Jägermeister im Wert von etwa 50 000 Euro gestohlen. Die 950 Kartons mit jeweils sechs Flaschen befanden sich laut Polizeibericht in einem Container, der auf einem Auflieger am Hafengelände zum Weitertransport stand.

Der Hänger war auf der Hafenstraße im Stadtteil Veltenhof in Höhe des dortigen Schrottplatzes am Fahrbahnrand abgestellt gewesen und muss mit einem passenden Sattelschlepper weggeholt worden sein, vermuten die Beamten. Durch den Diebstahl des Containers kommen weitere 50 000 Euro Schaden hinzu, kalkuliert die Polizei. Hinweise nehmen die Beamten entgegen unter

(0

5 31) 4 76 25 16.