Handy am Steuer - Kontrolle an 300 Orten in Niedersachsen

Die Polizei will am Donnerstag deutschlandweit darauf aufmerksam machen, wie Verkehrsteilnehmer abgelenkt werden. Es geht vor allem um die Handy-Nutzung, die immer wieder Unfälle zur Folge hat.

300 Kontrollpunkte in Niedersachsen

In Niedersachsen sollen Verkehrsteilnehmer am Donnerstag an gut 300 Orten kontrolliert werden. Wissenschaftlern zufolge sind Autofahrer bei mehr als 50 Prozent aller Unfälle abgelenkt. „Ob durch das Handy am Steuer, auf dem Fahrrad oder als Fußgänger mit Kopfhörern auf den Ohren - durch Ablenkung im Straßenverkehr bringt man sich und andere in tödliche Gefahr“, erklärte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) anlässlich der ersten länderübergreifenden Aktion unter dem Motto „sicher.mobil.leben“.