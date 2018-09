Radfahrerin bei Hannover vergewaltigt - Verdächtiger gefasst

Hemmingen. Die Ermittler kamen wegen eines Treffers in der DNA-Datenbank auf die Spur des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden sie fündig.

Nach der Vergewaltigung einer 22 Jahre alten Radfahrerin in Hemmingen bei Hannover hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen gefasst. Der 31-Jährige werde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dort solle ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Raubes erwirkt werden.

Der Deutsche stehe unter dringendem Tatverdacht. Er soll in der Nacht zum 19. August einen Radunfall mit der 22-Jährigen verursacht haben. Anschließend soll er die junge Frau mehrfach geschlagen, beraubt und vergewaltigt haben.

Umfangreiches Beweismaterial sichergestellt

Die Ermittler kamen wegen eines Treffers in der DNA-Datenbank auf die Spur des Tatverdächtigen. Am Dienstag durchsuchten sie in Hemmingen die Wohnung des Mannes, nahmen ihn fest und stellten eigenen Angaben zufolge umfangreiches Beweismaterial sicher.