Teilnahme an Neonazi-Festival: AfD fordert Parteiaustritt

Der AfD-Landesverband Niedersachsen hat drei Osnabrücker AfD-Mitglieder zum Austritt aufgefordert, denen die Teilnahme an einem Neonazi-Festival vorgeworfen wird. Ansonsten folge ein Parteiausschlussverfahren gegen die zwei Kreisvorstände und den ehemaligen Kreistagsfraktionsmitarbeiter, sagte ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion am Dienstagmorgen. Der Landesvorstand hatte am Vorabend über den Ausschluss der Männer beraten. Er hatte nach eigenen Angaben am Samstag davon erfahren, dass die drei Mitglieder im April zu dem Festival im sächsischen Ostritz gefahren sein sollen.

„Ich bin auf den Fotos nicht zu erkennen“

Einer der Kreisvorstände bestritt am Montag nach einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ („NOZ“), auf dem Musikfestival anlässlich des Geburtstages von Adolf Hitler am 20. April gewesen zu sein. „Ich bin auf den Fotos nicht zu erkennen“, sagte er demnach in der Sitzung des Osnabrücker Kreistages. Ein anonymer Absender hatte ein Foto an die „NOZ“-Redaktion geschickt, auf dem die drei auf dem Neonazi-Festival zu sehen sein sollen. Laut „NOZ“ sind sie allerdings nicht eindeutig zu identifizieren. AfD-Landeschefin Dana Guth sagte jedoch am Montag der Deutschen Presse-Agentur, die drei hätten zugegeben, das Rechtsrock-Festival besucht zu haben. dpa