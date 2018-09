Der Biologe Walter Wimmer war im Frühjahr für die Serie Wanderwochen auf der Strecke unterwegs, die wir nun am ersten Erlebniswandertag mit Ihnen abwandern wollen.

Salzgitter-Lichtenberg. Seien Sie beim Erlebniswandertag unserer Zeitung am 23. September dabei! Es erwarten Sie spannende Aktionen. So können Sie dabei sein.

Wandertag in Salzgitter: über den Höhenzug zur Burg Lichtenberg

Dass es am Sonntag, 23. September, ja nicht regnet oder stürmt – das wünscht sich Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel sehr. Als Schirmherr des ersten Erlebniswandertags unserer Zeitung, der an diesem Tag stattfindet, erhört ihn der Wettergott hoffentlich. „Auch wenn Wandern bei jedem Wetter Spaß macht – am schönsten ist es natürlich bei Sonnenschein und milden Temperaturen.“

Foto: Jürgen Runo

Die Strecke, die wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, abwandern wollen, ist dem Oberbürgermeister vertraut: „Wir waren auf dem Salzgitter-Höhenzug bereits mit einem Betriebsausflug des Rathauses unterwegs – was es dort über die Geschichte Salzgitters zu erfahren gibt, ist faszinierend.“ Deshalb nehmen am Erlebniswandertag viele Experten teil, um Ihnen Wissenswertes über die Region Lichtenberg zu berichten.

An mehreren Stempelstellen entlang der Wanderstrecke erwarten Sie beispielsweise die Ortsheimatpfleger aus Lichtenberg und Gebhardshagen, die Ihnen alles rund um die Bergbaugeschichte der Region und die Reißbrettplanung der Stadt berichten können. An einer Stempelstelle versteckt im Wald treffen Sie auf Mitarbeiter der Landesforsten – die Ihnen dort kindgerecht die Bedeutung und die Besonderheit des Waldes erklären, durch den Sie wandern. Einen Geheimtipp hat OB Frank Klingebiel für den folgenden Streckenabschnitt: „Bevor Sie weiter nach Altenhagen ziehen, empfiehlt es sich, den offiziellen Rundkurs für ein paar Meter zu verlassen, und einen kurzen Blick auf den ehemaligen Tagebau und den dort entstandenen See zu werfen.“ Wer das nicht möchte, folgt einfach dem extra für den Wandertag ausgeschilderten Weg.

Logo des Erlebniswandertags am 23. September. Foto: Jürgen Runo / BZV

Auf dem Rundkurs liegt auch das Vorwerk des BUND in Altenhagen – die Mitglieder des Naturschutzbundes laden zu einer Führung über ihr Gelände ein, präsentieren fast ausgestorbene Tomatensorten, ihren Kräutergarten und einen Teich zur Rettung von Amphibien. Egal, ob Sie sich für die fünf oder die zwölf Kilometer lange Strecke entscheiden: Zum Abschluss erwartet Sie der Freundeskreis der Burg Lichtenberg, um Ihnen das historische Wurfgeschoss namens Blide vorzustellen und die Verbindung von Heinrich dem Löwen und der Burg zu erklären. Oberbürgermeister Klingebiel ist nicht überrascht, dass sich eine so große Zahl von Ehrenamtlichen am Erlebniswandertag beteiligen: „So sind die Salzgitteraner – Pragmatiker, die nicht lange reden, sondern direkt anpacken.“

Wer am Ende alle Stempel in seinem Wanderpass zusammen hat, erhält eine Wandermedaille. Auf der Burg Lichtenberg findet der Wandertag seinen Abschluss. Sie können sich hier stärken oder Ihre Kinder auf einer Hüpfburg toben lassen. OB Klingebiel: „Ich wünsche allen, die mitmachen, ganz viel Spaß – und hoffentlich gutes Wetter!“

So sind Sie dabei:

Der Beginn der Wanderung ist ab dem Parkplatz an der Kreisstraße 1 unterhalb der Burg Lichtenberg. Der Start ist zwischen 9 und 11 Uhr möglich. Es gibt zwei verschiedene Streckenlängen: entweder fünf oder zwölf Kilometer lang. Beide Rundkurse sind nicht rollstuhl- und kinderwagengeeignet. Hunde dürfen angeleint mitgenommen werden.

Salzgitters OB Frank Klingebiel zum Wandertag des BZV Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel ist Schirmherr des ersten Erlebniswandertags der Braunschweiger Zeitung - und erklärt, warum sich eine Teilnahme daran lohnt. Video: Anna Waiblinger Salzgitters OB Frank Klingebiel zum Wandertag des BZV

Gegen Vorlage eines Tickets erhalten Sie am Wandertag eine Wandertüte mit nützlichen Utensilien und einen Wanderpass, mit dem Sie Stempel an informativen Erklärständen sammeln können – am Ende der Tour auf der Burg Lichtenberg erhalten Sie dafür ein Wanderabzeichen.

Die Tickets können sie online unter www.konzertkasse.de/wandertag, in unseren Servicecentern oder Konzertkassen-Shops und am Wandertag selbst erwerben.

Die Teilnahme am Wandertag kostet 2,50 Euro pro Person. Kinder bis 6 Jahre sind frei, Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldungen für eine geführte Wanderung über den fünf Kilometer langen Rundkurs durch den Harzclub-Zweigverein Salzgitter sind ebenfalls möglich unter www.konzertkasse.de/wandertag.