Niedersachsen stellt 1921 Lehrer zum neuen Schuljahr ein

An öffentlichen Schulen in Niedersachsen sind zum Beginn des neuen Schuljahrs 1921 Lehrer eingestellt worden. Das seien 95 Prozent der angestrebten rund 2000 Stellen, teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag mit. 245 dieser Lehrkräfte seien Quereinsteiger. Das Ergebnis sei...