Hannover. Der 21-Jährige war am Mittwoch an einer Schleuse baden gegangen. Einsatzkräfte entdeckten seinen leblosen Körper am Donnerstag.

Der seit Mittwoch im Mittellandkanal vermisste 21-Jährige ist tot. Einsatzkräfte entdeckten den leblosen Körper des jungen Mannes am Donnerstag bei einer erneuten Suche.

Taucher hätten den Leichnam am Mittag geborgen, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Der 21-Jährige war am Mittwoch an der Hindenburgschleuse baden gegangen. Zeugen beobachteten, wie er am späten Nachmittag etwa zehn Meter vom Ufer entfernt unterging und nicht mehr auftauchte. dpa