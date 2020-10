Welt in Atem

Ein Thema scheint uns in diesem Jahr nicht mehr loszulassen und es wird auch viel darüber diskutiert. Mancher mag jetzt schon die Augen verdrehen und denken: „Corona.“ Und da dieses Thema so präsent scheint, geraten weitere große Ereignisse in den Hintergrund. Zugegeben, die Krausen-Gedanken sind diesmal auch besonders kraus und beziehen sich auf die aktuell laufende Präsidentschaftswahl in den USA.

In knapp zwei Wochen sind wir alle schlauer, wie es dort weitergeht. Für jetzt gilt aber die Frage: Von welchem der vielen möglichen Szenarien sind wir in Europa und in der gesamten Welt am ungünstigsten betroffen? Der US-Wahlkampf ist mit seinen Themen und seinen Emotionen für uns Europäer oft schwer nachvollziehbar und immer etwas verworren. Ein Beispiel ist die ewige Diskussion über eine allgemeine Krankenversicherung, die fast überall in der Welt als eine gute Errungenschaft gilt, aber in Amerika noch immer als Bevormundung angesehen wird. Aus diesen und anderen Gründen ist die Möglichkeit, dass Trump noch einmal Präsident wird, gar nicht mal so unwahrscheinlich, wie Europäer sich das wünschen würden.

Die Trump-Anhängerschaft tritt unglaublich dominant und aggressiv auf und ist immer noch in der Mehrzahl. Nicht erst seit der McCarthy-Ära fürchtet sich der Amerikaner vor dem Schreckgespenst Sozialismus und diese Angst geht um in allen sozialen Schichten, vom einfachen Arbeiter bis hin zum High Society Anwalt. Hinter Trump fühlen sich allerdings insbesondere alle Arten von radikalen Kräften aufgehoben, ultra-religiöse, sehr konservativ denkende und radikalisierte Menschen, die darüber hinaus auch noch wie eine Privatarmee bewaffnet sind. Der seit dem amerikanischen Bürgerkrieg geführte Kampf der schwarzen Bevölkerung um ihre Bürgerrechte löst insbesondere bei dieser Klientel aus der konservativen weißen Mittelschicht eine unerwartete Existenzangst aus, was zu einem Wiedererstarken von radikalen Bewegungen bis hin zum Ku-Klux-Klan geführt hat. Sollte Trump also seine Anhängerschaft so weit motivieren können, dass er noch einmal wiedergewählt wird, werden wir in Europa kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass sich Trump in seiner gewohnten Manier als der absolute Herrscher der Welt empfinden wird, und die Fortführung seiner bisherigen Politik zähneknirschend hinnehmen müssen. Andererseits kann man aus guter Erfahrung sagen, dass Trump wohl der Erste sein wird, der von Wahlmanipulation und Intrige reden wird, sollte es für ihn nicht zum Wahlsieg kommen. Vor allem wenn es knapp sein sollte, wird er vermutlich das Ergebnis massiv anzweifeln.

Es ist dann anzunehmen, dass der zweite Wahlkampf von den Juristen geführt wird, was die Demokratie in den USA noch weiter beschädigen würde. Ein weitaus schlimmeres Szenario wäre aber, dass die ohnehin schon aufgeheizte Anhängerschaft von Trump den Konflikt auf die Straße bringt. So ist es schon fast eine bittere Ironie des Schicksals, dass man sich eine Wahlniederlage Donald Trumps im Grunde genommen wirklich nicht wünschen kann.

Stefanie Krause ist freie Journalistin und Medienwissenschaftlerin