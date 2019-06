Der Staat muss handeln

Ist der Staat auf dem rechten Auge blind? Spätestens seit den Morden des NSU an neun Migranten und einer Polizistin lastet dieser Verdacht völlig zu Recht auf dem Sicherheitsapparat. Das Attentat auf den CDU-Politiker Walter Lübcke in Nordhessen hat das Thema brutal in die Aktualität zurückgeholt. Sollte der Tatverdächtige Stephan E. tatsächlich überführt werden, wäre er der erste Rechtsterrorist, der einen Politiker gezielt ermordet...