WM-Kampf ums Geld

Seit Freitagabend rollt der WM-Ball in Frankreich. Den womöglich nachhaltigsten Erfolg haben die Fußballerinnen aber schon im Vorfeld errungen – beim Kampf um Anerkennung und ein bisschen mehr Geld in der Männerwelt Fußball. So will Fifa-Boss Infantino in die Frauen investieren, regt eine Weltliga...