Die Lehren aus Lügde

Was im Dezember 2018 als Durchsuchung einer Kreispolizeibehörde auf einem Provinz-Campingplatz in Ostwestfalen begann, hat sich zu einem der grausamsten Missbrauchsskandale der Bundesrepublik ausgewachsen. „Lügde“ ist zur Chiffre geworden für Unmenschlichkeit, Wegschauen und Behördenversagen. In...