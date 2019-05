Frau am Steuer

Männer hören nicht zu, und Frauen können nicht einparken. Was der Titel eines Bestsellers aus dem Jahr 2000 suggeriert, steht für viele immer noch felsenfest: War schon immer so, und wird immer so bleiben! Privat-Experten, die solche vermeintlich biologischen Eigenschaften ernsthaft mit Notwendigkeiten aus dem Neandertal – er jagt das Mammut, sie putzt die Höhle – erklären, gibt es nach wie vor zuhauf.Dass das Image von der „unfähigen...