Hinter Erdogans Rache steckt Angst vor dem Machtverlust

In gewisser Weise wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Gefangener seines eigenen Macht-Axioms. „Wer Istanbul regiert, regiert die Türkei“, hatte Erdogan immer wieder gesagt. Der Verlust der Metropole am Bosporus an den Kandidaten einer Oppositionspartei wäre für ihn mehr als der...