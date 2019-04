Die Kosten des Klimas

Um die ehrgeizigen deutschen Klimaziele zu erreichen, gilt eine mögliche CO2-Steuer als „Wunderwaffe“. Doch Zweifel sind angebracht. In der Theorie funktioniert so eine CO2-Steuer ganz einfach: Sie verteuert alles, was das klimaschädliche Kohlendioxid produziert. Die Bürger sparen Energie....