Guter Polizisten-Mix

Mehr als 1600 Polizeianwärter sind am Mittwoch in Hannover vereidigt worden – Rekord. Die Polizei soll gestärkt werden, heißt es von Innenminister Boris Pistorius. Zudem will sich das Land darauf vorbereiten, dass viele Beamte absehbar in den Ruhestand gehen. Die hohe Zahl ist eine gute Nachricht....