Wehrhafte Toleranz

Hinter dem Terroranschlag von Straßburg steckt ein explosives Gemisch. Der 29-jährige Attentäter ­Chérif Chekatt war ein Schulversager, der früh in die Kriminalität abrutschte. Er wuchs im Straßburger Stadtteil Neudorf in zerrütteten Familienverhältnissen auf, in denen Gewalt und Verbrechen auf der...